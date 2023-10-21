«العربي للدراسات السياسية»: مصر تسعى إلى وضع حل عادل للقضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن مصر لا تدخر جهدًا من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية، ولها دور مهم بعد اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر تعمل على محورين متوازيين، الأول وقف إطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، والثاني يكمن في إدخال المساعدات الإنسانية «ظهر وبدأ أخيرًا يتحقق بعد دخول أول الشاحنات».

موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وكلمة الرئيس السيسي أوضحت ذلك، إذ سلطت الضوء على أعمال العنف، وضرورة البحث عن سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط، قائلا: «قمة القاهرة للسلام تهدف إلى وضع حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال وقف إطلاق النار، ومحاولة التعيش السلمي بين الجانبين».

اتصالات مكثفة مع الدول الكبرى والعربية والمنظمات الدولية

وتابع: «تسعى مصر لتحقيق المحاور التي تعمل عليها، وذلك من خلال اتصالات مكثفة مع الدول الكبرى والعربية والمنظمات الدولية»، موضحا أنها أمور تشير إلى أن مصر تهدف إلى تسوية الهدنة ودخول المساعدات لفلسطين.