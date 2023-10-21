أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت.. عيار 21 بكم؟

سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت نفس الأسعار المعلنة في بداية التعاملات الصباحية، والتي شهدت تراجعا بقيمة 30 جنيها، وذلك وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت الشعبة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً سجل في منتصف التعاملات الصباحية 2435 جنيها، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2783 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فوصل إلي 2087 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف التعاملات إلى 1628 جنيها، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فيسجل الآن 1391 جنيها للشراء، فيما سجل جنيه الذهب 19480 جنيها، أما سعر الأونصة في منتصف التعاملات فسجل 86547 جنيها.