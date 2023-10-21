إيقاف أعمال تحويل شقق سكنية إلى تجارية في مدينة المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية، والمرور الميداني للارتقاء بالحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومنع المخالفات وإزالة جميع أشكال التعديات، لتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.

وقف أعمال تحويل شقق سكنية لتجارية

وفى هذا السياق، قال اللواء هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إن حي شمال المدينة تمكن من إيقاف أعمال تحويل شقتين (الغربية والقبلية) من سكنى إلى تجارى بدون ترخيص بعمارة رقم 187 بشارع مديرية التربية والتعليم، ناصية شارع السلام.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأضاف رئيس مدينة المنيا أنه تم إيقاف أعمال محاولة صب سقف جراج بالمخالفة، بشارع بن خصيب بحي شمال المدينة، وتم التحفظ على المعدات، وذلك خلال الحملات المستمرة داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.