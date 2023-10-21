الشعب الجمهوري بالمنوفية: نجاح «القاهرة للسلام» يؤكد قوة الموقف المصري

قال طارق الوراقي أمين حزب الشعب الجمهوري بالمنوفية، إن نجاح قمة القاهرة للسلام دليل على قوة مصر الإقليمية والدولية، واهتمامها الكبير بالقضية الفلسطينية كونها أهم القضايا في الوطن العربي، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيرا للقضية، متمنياً حدوث انفراجة قريبة فيما يخص الاعتداءات من الكيان الإسرائيلي ووقف الاعتداءات.

الوراقي: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية

وأضاف أمين حزب الشعب الجمهوري بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قمة القاهرة للسلام أعطلت إشارتين، أولهما أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية وأن فكرة التهجير للفلسطينيين أمر مرفوض بأي شكل من الأشكال، والثانية هي التفاف واستجابة أكثر من 30 دولة ومنظمة حول العالم لدعوة الرئيس السيسي للقمة، وهو ما يظهر قوة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الوراقي: مصر تسعى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأشار إلي أن مصر تواصل سعيها إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي من ضرب للمدنيين والمنشآت الطبية، موجها التحية للدولة المصرية على دورها الحيوي والمحوري منذ بداية الأزمة وصولا إلى قمة القاهرة للسلام التي حققت نجاحات كبيرة على المستوى الدولي والإقليمي.

وشهدت العاصمة الإدارية اليوم السبت، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال قمة القاهرة للسلام 2023، بحضور دولي واسع.