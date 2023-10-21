استحداث مشروع «الكراسي البحثية» بجامعة جنوب الوادي الجديد للمرة الأولى

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن استحداث مشروع «الكراسي البحثية»، تحت شعار «البحث العلمي بجامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع».

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي أن كرسي البحث العلمي هو عبارة عن وحدة أكاديمية تنشأ في الجامعة بهدف تهيئة البيئة البحثية للنمو في مجال علمي متخصص، من خلال تمويل موجه للمشروع من فرد أو جماعة أو مؤسسة تقدم منحة نقدية أو عينية لتأسيس الكرسي العلمي يحمل اسم الجهة الممولة.

استحداث الكرسي البحثي

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الكرسي البحثي، هو مرتبة بحثية تسند للعلماء والباحثين المتميزين الذين يزخر رصيدهم البحثي بمساهمات عالية النوعية والكمية في اختصاص معين، وتهدف كراسي البحث إلى دفع المعرفة في الاختصاصات ذات العلاقة دفعا نوعيا هاما بالاعتماد على مجهودات ومساهمات الحائزين على كراسي البحث بالتعاون مع مجموعات من باحثين ذوي كفاءات عالية.

كما تعمل برامج كراسي البحث على إنشاء ثقافة الابتكار والإبداع وتطويع البحث العلمي في خدمة التنمية والاقتصاد، وتدعيم سبل التعاون بين كفاءات الجامعة من باحثين وإداريين وطلبة ومختلف مؤسسات المجتمع، من خلال إعداد لائحة تنظيمية لآلية عمل الكراسي البحثية.

الأمن الفكري

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، أنه من ضمن القضايا التي سيتم تركيز الكراسي البحثية عليها الأمن الفكري، المياه والتحديات القادمة، الرقمنة بين التطلعات والمحاذير، المثلث الذهبي، الثأر في صعيد مصر الهوية المصرية والحفاظ على التراث.

وأكد أهمية هذه الكراسي البحثية في دعم التنمية المستدامة والصناعات المحلية، مشيرا إن الجامعات المرجعية لهذا المشروع هي جامعة واترلو، جامعة كونكورديا، جامعة فيكتوريا، جامعة ساسكتشوان.

استقطاب الكفاءات العلمية

وقال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن كراسي البحثية في الجامعة تهدف إلى استقطاب الكفاءات العلمية المتخصصة المتميزة لدعم البرامج البحثية في الجامعة وتنشيطها، مع توفير البيئة الملائمة للبحث والتطوير، بما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني، وربط الباحثين المتميزين في الجامعة بمراكز البحث في الجامعات العالمية عن طريق البحوث المشتركة في كراسي البحث، فضلا عن ربط مخرجات البحث العلمي في الجامعة بحاجات المجتمع من خلال إيجاد بيئة تقوم على الشراكة بين الجامعة والجهات الحكومية والأهلية.