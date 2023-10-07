سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 في الأسواق

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، ثبات سعري بالمقارنة مع الأمس، إذ بلغت القيمة السوقية للأرز الشعير رفيع الحبة ما قيمته 13 ألفًا و500 جنيه لطن الحبة الرفيعة، وسجل سعر طن الأرز ذا الحبة العريضة ما قيمته 14 ألف جنيه، وفق البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

من جانبه، قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، إن سعر طن الأرز الشعير اليوم حقق ثباتا سعريا بالمقارنة بالأيام السابقة، مشيرا إلى أن الاستقرار السعري في سعر الأرز سببه موسم الحصاد المستمر حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، كما شدد على أن أسعار أرز الشعير باتت مستقرة في الأسواق لزيادة المعروض بالأسواق.

سعر الأرز الأبيض

وأوضح «شحاتة» في تصريح لـ«الوطن» أن سعر الأرز الأبيض في الأسواق يباع ما بين 27 لـ33 جنيهًا للكيلو، بحسب نقاء نوع الأرز وجودته، وهي الأسعار للمستهلك.

إنتاج مصر من الأرز الشعير

من جانبها، قالت وزارة الزراعة، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الأرز الشعير لهذا الموسم لـ3.9 مليون طن، من إجمالي مساحات وصلت لـ724 ألف فدان بـ9 محافظات فقط، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه كالأرز الجاف وغيرها.