قيادية بـ«حماة الوطن»: كلمة الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام حملت رسائل مهمة

أشادت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، بعقد مصر لقمة القاهرة للسلام، بمشاركة دولية وإقليمية، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أجل وقف التصعيدات العسكرية والعدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، بجانب إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإنقاذ آلاف الأبرياء الذين يستهدفهم الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الأزمة.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأوضحت «نوار» في بيان لها اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية، التي اتسقت مع رؤية الشعب المصري بشأن معاناة الأشقاء بقطاع غزة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي عليهم، مؤكدة أن سيادة الدولة المصرية لا مجال للمساس بها، معبرة عن رفضها التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء ولا أي مكان آخر.

وأكدت أن هناك جهود كبيرة من قبل مصر منذ اندلاع الأزمة لتهدئة الأوضاع بالمنطقة، وتضافر الجهود والتكاتف لردع إسرائيل عن الاستمرار في القتل والدمار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى أن الرئيس حرص على توجيه رسائل واضحة للمجتمع الدولي بشأن وقوفه صامتا عن محاولات الضغط على الفلسطينين لإجبارهم على التهجير.

الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي

وذكرت «نوار» أن الشعب المصري برمته يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي داعمين لقراراته بشأن القضية الفلسطينية، واثقين بقدرته على الخروج بمصر من تلك الأزمة، وحمايتها من ذلك المخطط الذي يحاك ضدها منذ سنوات، مشيدة بدور القاهرة في دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري رغم المحاولات من الجانب الإسرائيلي لعرقلة المهمة.