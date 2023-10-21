طائرات الاحتلال تلقي منشورات تطالب سكان غرب غزة للتوجه جنوباً

أكدت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ألقت منشورات ورقية في الأجواء الغربية لمدينة غزة، تحذر فيها سكان القطاع من قصف قادم، مطالبة المواطنين بالتوجه نحو الجنوب، وفق ما أفاد سكان في القطاع الفلسطيني.

جاءت في المنشورات التي تم إلقائها على سكان المناطق الغربية لمدينة غزة: « تحذير عاجل.. إلي سكان قطاع غزة.. وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر».

وأضافت قوات الاحتلال في المنشورات، التي تم القاؤها على سكان القطاع، اليوم السبت: «كل من اختار ألا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة.. من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي».