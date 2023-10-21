«تحالف الأحزاب»: كلمة الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام عبرت عن تطلعات الشعب

أشاد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت بحضور زعماء وقادة العالم لبحث الأوضاع الفلسطينية، ووضع حلول جذرية لها.

تحالف الأحزاب المصرية

وقال تيسير مطر في تصريحات لـ«الوطن»، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح خلال القمة، حملت ما يريد المصريين قوله للعالم، خاصة أنه أكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، الأمر الذي يتطلع له العالم العربي بأكمله.

وتابع أمين تحالف الأحزاب المصرية: «كما أن انعقاد القمة أكد للجميع مدى قوة الديلوماسية المصرية في التعامل مع الملفات والقضايا الإقليمية، ويشير إلى أن مصر عادت لريادتها المستحقة بين الأمم»

واختتم أمين تحالف الأحزاب المصرية بأن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقت تأييدا من كل الفصائل المشاركة وعبرت عن إرادة الشعب المصري، تجاه الإحتلال الإسرائيلي وحمل العالم المسؤولية الكاملة لما يحدث، مطالبا بضرورة وضع استراتيجية عادلة تحقق للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.