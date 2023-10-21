توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما في المساء يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة.. وفرص ضعيفة لسقوط أمطار

حذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أن الشبورة تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وتبدأ من الرابعة صباحا وحتى السابعة صباحا، وتكون هي الظاهرة المؤثرة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة تقل فرص تساقط الأمطار وخاصة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، فضلاً عن سكون نشاط الرياح.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الأحد 22-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 23-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 24-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 22 درجة مئوية.