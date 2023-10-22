إنجازات الدولة في الشيخ زويد.. طفرة شاملة بمجال الطرق

أقامت الحكومة من خلال شركات المقاولات، عدة طرق حيوية سريعة على الطرق الرئيسية الواصلة بين الشيخ زويد ورفح من ناحية، وبين الشيخ زويد والعريش من ناحية أخرى، مما ساهم بشكل كبير في تقريب المسافات بين المدن والقرى والتجمعات في الشيخ زويد.

وقال صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد أن الطرق الجديدة التي أقيمت في المدينة، قد قربت المسافات بشكل كبير بين المدن والقرى والتجمعات

وقال صالح أبو هولي، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان، إنّه بفضل الطرق الجديدة التي أنشئتها الحكومة المصرية، أصبحت المسافة الآن بين الشيخ زويد ورفح تقدر بنحو 10 دقائق، وقد كانت في الطرق الالتفافية القديمة تستغرق أكثر من ساعة، علاوة على عمل طرق دائرية تمر بالقرى الجنوبية مثل طريق أبو فرج والعكور والشهاوين والخرافين، وجنوب رفح الجديدة.

الانتهاء من تشييد شارع الشيخ زويد العام

وأوضح رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، أنه جرى الانتهاء من رصف شارع الشيخ زويد العمومي، وجاري عمل البلودرات والتشجيير وعملية الرصف، وزرع أعمدة الأضاءة العملاقة، بنفس الشكل الجمالي الممتد من العريش إلى مركز مدينة الشيخ زويد.

حركة إعمار جديدة في الشيخ زويد

الجدير بالذكر، أنّ الشيخ زويد تشهد حركة إعمار في مجال الطرق لأول مرة، مما أدى إلى اقتراب المسافات بين القرى والتجمعات البعيدة وإنشاء البنية التحتية لمواسير الصرف الصحي، التي توضع لأول مرة في الشيخ زويد والقرى والتجمعات التابعة لخدمة الأهالي وإيصال الخدمات كافة.