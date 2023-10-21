رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 45 في استهداف الاحتلال لمنزلين بخان يونس

كتب:

مريم جاد
09:54 م | السبت 21 أكتوبر 2023
قصف إسرائيلي

قصف إسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، باستشهاد 7 فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين بخان يونس جنوب قطاع غزة، ووصول 45 إصابة من عائلتي النجار وحمودة لمستشفى ناصر في مدينة خان يونس، جراء استهداف منزل لعائلة النجار بالقرب من مستشفى ناصر بجوار مركز إيواء في خان يونس.

استمرار قصف غزة

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن غاراتها على العديد من الأماكن الفلسطينية؛ ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، 7 أكتوبر الماضي.

واستهدفت الضربة الأولى لطوفان الأقصى مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وتم إطلاق 5 آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية في أول عشرين دقيقة لبدء العملية، طالت مستوطنات وأهدافًا إسرائيلية في القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، وتسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة، ونفذوا حرب شوارع ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: مصر صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة السلام

«القاهرة الإخبارية» تعرض فيلما تسجيليا عن حرب غزة.. «ورا الجدار كله دمار» (فيديو)

«القاهرة الإخبارية»: المتطوعون أمام معبر رفح أكدوا عدم رحيلهم حتى دخول المساعدات

«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يفجر منزل عائلة أحد الأسرى في مخيم عقبة

القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في سماء غزة

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم أريحا

«القاهرة الإخبارية»: القمة الأمريكية الأوروبية تؤكد حرصها على حماية المدنيين

«القاهرة الإخبارية»: الجيش اللبناني يعلن العثور على 25 منصة إطلاق صواريخ
بقلم مريم جاد