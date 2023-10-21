استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 45 في استهداف الاحتلال لمنزلين بخان يونس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، باستشهاد 7 فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين بخان يونس جنوب قطاع غزة، ووصول 45 إصابة من عائلتي النجار وحمودة لمستشفى ناصر في مدينة خان يونس، جراء استهداف منزل لعائلة النجار بالقرب من مستشفى ناصر بجوار مركز إيواء في خان يونس.

استمرار قصف غزة

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن غاراتها على العديد من الأماكن الفلسطينية؛ ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، 7 أكتوبر الماضي.

واستهدفت الضربة الأولى لطوفان الأقصى مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وتم إطلاق 5 آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية في أول عشرين دقيقة لبدء العملية، طالت مستوطنات وأهدافًا إسرائيلية في القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، وتسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة، ونفذوا حرب شوارع ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.