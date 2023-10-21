إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب بالخليل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، إثر التعرض للغاز السام المسيل للدموع، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

وأضافت الوكالة أن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، صوب المواطنين ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.