استشهاد شاب وإصابة آخر بالرصاص في طولكرم.. والاحتلال يمنع إسعافه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، مساء اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة استشهاد الشاب قسام فاروق محمد حج أحمد، البالغ من العمر 19 عاما، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس قبل نحو أسبوع في طولكرم.

اصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس

كما أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت على جبل العرمة في بيتا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وذكرت المصادر أن مستعمرين اعتدوا على شاب آخر بالضرب، وأصابوه بجروح، وجرى نقله للمستشفى.

ويستمر عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، والذي تسبب في استشهاد واصابة الآلاف من الفلسطنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لادخال المساعدات الإنسانية للمحاصرين داخل القطاع.