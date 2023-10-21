«رياضة السويس» تكرم الحاصل على المركز الثاني في بطولة أفريقيا للكاراتيه

كرم عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، حازم الصباح الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للكاراتيه، وشقيقته «غادة» الحاصلة على المركز الأول في السباحة على مستوى السويس.

تكريم صاحبة المركز الأول في السباحة

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة، في بيان، أن مدير عام الشباب والرياضة بالسويس كرم اللاعبة غادة محمد الصباغ لحصولها على المركز الأول في بطولة السويس للسباحة 100 متر حرة، وشقيقها اللاعب حازم الصباغ لفوزه بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للكاراتيه، والتي أقيمت في المغرب 2023، وذلك بحضور سماح مهدي وكيل المديرية للرياضة.

تكريم الرياضيين يعزز الولاء والانتماء

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة، إن المديرية حريصة علي تكريم ودعم الأبطال لاستمرارهم في العطاء الرياضي، إيمانا منه بأن الرياضة تعزز من الولاء والانتماء، وأنها إحدى الآليات التي تبني الشخصية المصرية، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.