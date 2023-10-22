بعد قصف محله.. فلسطيني يحلق للنازحين بالمجان في مركز الإيواء بغزة (صور)

داخل إحدى المدارس التابعة لمراكز إيواء النازحين تحت إشراف الأمم المتحدة، في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، يفترش محمد عوينات، 33 عاما، الأرض بينما تدور عينيه بين أدوات الحلاقة المتراصة فوق بعض الأقمشة البيضاء، لترتيبها وتوزيعها على فريق المتطوعين الذين أعلنوا عن تقديمهم خدمة الحلاقة بالمجان للنازحين من مختلف مناطق القطاع.

هروب من القصف والتخفيف عن النازحين

على بعد خطوات قليلة من بوابة إحدى المدارس التي نجت من القصف الإسرائيلي، يجلس الوافدون فوق مقاعد وأثاث معدني مهترئ مرتدين بالكاد ما تم استخراجه من داخل إحدى المنازل التي دمرتها الغارات المتواصلة، مرتدين «مريلة الحلاقة»، بينما يوزع «عوينات» العمل بين فريقه المكون من 10 أشخاص، ويحرص الحلاق الثلاثيني على إعطاء الأولوية للأطفال النازحين لإدخال السرور عليهم، والتخفيف من وطأة الحرب التي تركت أثرا بالغا على أجسادهم ونفوسهم، حيث يقوم أحد المتطوعين بعملية الحلاقة ويتولى آخر مهمة الترفية، قائلا: «أطفال كثير عندهم حالة صدمة من الحرب وفيه منهم مصابين فبنخلي شاب يلاعبه ويشغله شوية لحد مانخلص»، ويضيف «صحيح احنا كمان ما بنرتاح من القصف العنيف ولكن بنحاول نساعد أخواتنا بأي شيء نقدر عليه».

ورغم خوف «عوينات» الذي يبيت لياليه منذ بدء العدوان داخل إحدى مراكز الإيواء، من قصف المدرسة التي تضم عشرات الأسر أغلبهم من الأطفال والنساء، إلا أنه قرر الاستمرار في عمله بالحلاقة مجانا داخل مركز الإيواء قائلا: «كان عندي دكان للحلاقة في المدينة، ولكن طائرات الاحتلال دمرته، فقررت أكمل في شغلي دون مقابل، عشان نعرف العدو إننا رغم العدوان والقتل هنضل متمسكين بالحياة والأمل لحد آخر نفس».