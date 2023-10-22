أسعار السمك اليوم.. انخفاض ملحوظ في بعض الأصناف

شهدت أسعار السمك اليوم الأحد 22-10-2023 في الأسواق والمحلات انخفاضا ملحوظا في بعض الأصناف، على رأسها الجمبري والمرجان والفيليه البلطي، وفقًا لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم الأحد

وتأتي أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-10-2023 بالمحلات، كما يلي:

- سعر كيلو الجمبري الوسط: 207 جنيهات بانخفاض نسبته 7.41%.

- سعر الجمبري الصغير: 142 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الوقار: 198 جنيهًا.

- سعر كيلو القاروص: 155 جنيها.

- سعر سمك المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ128 جنيهًا.

- سعر الكابوريا: الكيلو بـ106 جنيه.

- سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ132 جنيهًا.

- سعر قشر بياض: الكيلو بـ111 جنيهات.

- سعر السبيط: الكيلو بـ211 جنيهًا.

- سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ105 جنيه.

- سعر المكرونة «سويسي»: الكيلو بـ77 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

وسجلت أسعار السمك اليوم للبلطي ما يلي:

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ78 جنيهًا.

- البلطي وسط: الكيلو بـ70 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ55 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- السردين المجمد: الكيلو بـ51 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ67 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- بوري وسط: الكيلو بـ 119 جنيهًا.