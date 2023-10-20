أسعار السمك الیوم الجمعة 20-10-2023 في الأسواق والمحلات

شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 20-10-2023، ثباتا كبيرا في الأسواق، وسجلت منذ بداية الأسبوع الجاري، هدوءا ملحوظًا في ظل انخفاض كل أنواع الأسماك، الفترة الماضية عده مرات، كما أنَّ هناك توقعات بهبوط الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لبوابة سوق العبور.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الجمعة 20-10-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي ما بين 68 و72 جنيهًا.

- يتراوح سعر فلية البلطي ما بين 40 و200 جنيه.

- كما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 80 و100 جنيه.

- ويتراوح سعر القراميط ما بين 30 و50 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- فيما يتراوح سعر الثعابين ما بين 50 و250 جنيهًا.

- يتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 75 و105 جنيهات.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

- وبالنسبة لسعر السبيط يتراوح ما بين 200 و320 جنيهًا.

- وعن سعر الكابوريا ما بين 40 و220 جنيهًا.

- يتراوح سعر الدنيس ما بين 100 و160 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر الجمبري ما بين 300 و300 جنيه.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر البوري ما بين 80 و110 جنيهات.