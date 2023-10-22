مجلس أمناء «500 500»: نخطط لتقديم الخدمات العلاجية في المستشفى بعد عام

اجتمع مجلس أمناء المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس الأمناء، لمناقشة آخر تطورات الأعمال في المشروع، واتخاذ القرارات في عدد من الملفات المتعلقة به وإنجازه على الوجه الأكمل.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه مجلس الأمناء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته ودعمه ومتابعته وتوجيهاته المستمرة للمشروع، الأمر الذي أدى إلى التقدم الكبير في إنجاز المشروع، كما وجّه مجلس الأمناء الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على جهوده في المشروع، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مشروع المعهد القومي للأورام الجديد

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، مواصلة العمل في مشروع المعهد القومي للأورام الجديد بوتيرة سريعة لإنجاز الأعمال الإنشائية والتشطيبات والإليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية، لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى بعد نحو عام للمساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان.

وأوضح أنّه جرى تصميم المستشفى وفق أحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية بما يضمن تكامل العناية بالمرضى؛ مؤكدًا أنّ المستشفى مستعد لاستقبال المرضى من جميع أنحاء العالم، وسيكون قبلة علاجية بمواصفات دولية ونظرا للخبرات الطبية الكبيرة والعالمية لأساتذة معهد الأورام بجامعة القاهرة.

مشروع قومي

واستعرض مجلس الأمناء حجم تقدم الأعمال في المشروع، باعتباره مشروعا قوميا ضخما؛ وأشاد المجلس بحجم التطور والإنجاز في السنوات الثلاث الأخيرة.

وناقش المجلس مشكلات سلاسل التوريد العالمية وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وكيفية التغلب عليها، لافتا إلى أهمية ما تم من إسناد المشروع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وما تم من سرعة البدء في التنفيذ الفعلي للتعاقد في أعمال الانشاءات والتشطيبات والإليكتروميكانيكال طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ما وفر مبالغ كبيرة تصل إلى الضعف لو حدث أي تباطؤ في تنفيذ التعاقد نتيجة تسارع معدل الأسعار العالمية.