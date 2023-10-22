إحالة إدارة مدرسة وموجهين ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل 

فاجأ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عددا من المدارس التابعة لإدارة تعليم ببا بني سويف، وتضمنت حضور طابور الصباح مع تلاميذ المدارس، ومتابعة سير العملية التعليمية وتفقد الفصول والمعامل، كذلك الاستماع الى الطلاب.

إحالة مدير مدرسة و موجهين للتحقيق بسبب التقصير

وكشفت جولة وكيل تعليم بني سويف عن وجود تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها والتي على أثرها قرر وكيل الوزارة إحالة مدير المدرسة والمتابعين والموجهين ومديري المراحل التعليمية، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة.

وكيل تعليم بني سويف يتبادل الحوار مع الطلاب

وتفقد وكيل تعليم بني سويف، حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، متبادلًا الحديث مع عدد من الطلاب، مستمعا لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

تكثيف أعمال المتابعة

وشدد وكيل تعليم بني سويف على استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية، موجهًا إدارة المتابعة بديوان الإدارة والمديرية بتكثيف أعمال المتابعة أولا بأول لتلك المدارس.