شهد الأسبوع الجاري تزايد ملحوظ في تصريحات العسكريين في روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكانت التصريحات أقرب لمعارك ضارية عن المكاسب والخسائر.. ومستقبل الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، فضلا عن اتهامات بشأن عمليات بيع سرية لأسلحة الناتو الموجهة لأوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية: أحبطنا 4 هجمات معادية

تواصل القوات الروسية تكبيد الجيش الأوكراني خسائر في القوات والمعدات العسكرية منذ الأزمة المندلعة بين البلدين في 24 فبراير من العام الماضي 2022، فيما تستمر «كييف» في قصف أراضي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، كما تواصل استخدام المسيرات في تهديد مناطق روسية.

وتمكنت وحدة «حرس إيفانوفو» المجوقلة الروسية، من القضاء على مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، باستخدام قاذفات القنابل الرشاشة من طراز «أي جي إس 17» على اتجاه أرتيوموفسك «باخموت» شرق أوكرانيا، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

كما أحبطت القوات الروسية، 4 هجمات معادية، وتم تحييد ما يصل إلى 100 عسكري أوكراني ومركبتين مدرعتين، كانت قد ألحقت أضرارا بـ 170 هدفًا، بما فيها مركزين للقيادة والمراقبة و5 معاقل للقوات الأوكرانية، في اتجاه «كراسني ليمان»، وفقا لما ذكره رئيس المركز الصحفي لمجموعة «قوات المركز» الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الورسية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية، طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج جنوب غربي البلاد، أمس السبت، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية. وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، 62 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 198 مقذوفا من عيارات مختلفة، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين.

تحقيق:عروض لبيع أسلحة الناتو الموردة لأوكرانيا في الإنترنت المظلم

كانت القوات الأوكرانية، قصفت بصواريخ هيمارس منطقتي كالينينسكي وبودينوفسكي بـ«مقاطعة دونيتسك»، أمس السبت، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وكان يان جاغين مستشار رئيس «مقاطعة دونيتسك» دينيس بوشيلين، أكد في وقت سابق، إسقاط صاروخ «هيمارس» أمريكي فوق المقاطعة، وقال إن الصاروخ في حالة جيدة نسبيا، مضيفا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أنه سيتم إرسال الصاروخ إلى موسكو ليقوم المختصون في الصناعات الحربية بدراسته.

وقال تحقيق خاص، إن هناك عمليات بيع من قبل الحكومة الأوكرانية للأسلحة الغربية الموردة إلى«كييف»، وأشار مستشار رئيس «مقاطعة دونيتسك»، يان جاجين، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى وجود الكثير من العروض لبيع أسلحة حلف شمال الأطلسي «الناتو» الموردة إلى أوكرانيا في شبكة الإنترنت المظلم.

من جانبه، أوضح داج باندو مستشار الرئيس الأمريكي الراحل السابق، رونالد ريجان، لمجلة «أمريكان كونسرفاتيف»، أن السياسيين المتشددين في الولايات المتحدة يعتزمون مواصلة «الأزمة الأوكرانية» إلى أجل غير مسمى لأنهم يخشون فقدان الهيبة الدولية لـ«واشنطن».

«البنتاجون»: نشر «ثاد» و«باتريوت» في الشرق الأوسط

كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أوعز بعد مشاروات مع الرئيس جو بايدن، في وقت سابق، بنشر بطارية من أنظمة «ثاد» للدفاع الصاروخي وبطاريات صواريخ «باتريوت» إضافية في الشرق الأوسط لتعزيز حماية القوات الأمريكية هناك.

وفي وقت سابق، طلب البيت الأبيض من الكونجرس مبلغ 105 مليارات دولار كتمويل إضافي، ليشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بينها 61 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، وأكثر من 9 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تمويل الحدود مع المكسيك ومنطقة المحيط الهادئ الهندية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بدورها، حظيت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، باهتمام خاص من بايدن خلال القمة الأوروبية الأمريكية في «البيت الأبيض»، أمس الأول الجمعة، وفقا لما ذكرته مقالة بصحيفة «فيلت» الألمانية.