مواطنو الدقهلية بعد نجاح قمة القاهرة للسلام: مصر يقودها رجل شجاع وقائد عظيم

قال محمود فوزي، مواطن بالدقهلية، إن نجاح قمة القاهرة للسلام، أمر تاريخي يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أثبت أنه نموذجا للإنسانية والوطنية، وأنه رجل أفعال وليس شعارات وأقوال كما يفعل البعض، إذ الرئيس يحارب من كل الاتجاهات والأطراف، من أجل الحفاظ على أمننا القومي وأرض سيناء من الغزو، ومن ناحية أخرى يحارب من أجل القضية الفلسطينية.

وواصل «فوزي»، أن الرئيس السيسي أثبت أن هذه القضية من أولوياته، وكل قراراته تأتي لمصلحة المواطن المصري والفلسطيني معا، والأهم من كل ذلك، أنه في خطاب واحد، استطاع أن يجمع رؤساء وأمراء دول العالم في القاهرة بكلمة منه، وهذا يدل على القوة والحزم، وأن مصر أصبحت لها ثقل كبير، وكلمتها مسموعة ويحسب لها ألف حساب، والسرعة الكبيرة في عمل القمة وعقد الاجتماع، لم ولن نراه إلا في عهد الرئيس السيسي.

مصر يقودها رجل شجاع وقائد عظيم

أضاف عبد الله عليوة، موظف ومواطن بالدقهلية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح اسم مصر يحدث ضجة كبيرة بين دول العالم، بإشارة واحدة من الرئيس السيسي، اجتمعت دول العالم بالقاهرة، الأمر الذي يعطي الأمان للمواطن المصري، بأننا أمام قيادة سياسية حكيمة تحافظ على أرض الوطن، كما تزعم الرئيس القضية الفلسطينية، ومصر كانت من أوائل الدول لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ولم تتخلى لحظة عن أشقائنا الفلسطينيين، ونلاحظ بأن الأوضاع بدأت تهدأ من بعد نجاح قمة القاهرة، وهذا الأمر ليس بسهل، ودليل على أن مصر في الريادة ويقودها رجل شجاع وقائد عظيم.

المسؤولية ليست سهلة

وقال مجدي رياض، تاجر ومواطن بالدقهلية، لم نخطئ عندما صممنا على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر، وإكمال المسيرة، خاصة أن الأوضاع صعبة جدا، والأمور ليست متزنة، ومصر بحاجة إلى رجل عسكري في هذه الظروف العصيبة، بسبب عدم استقرار الأمور في الحدود المصرية، وبحاجة إلى قيادة عسكرية ذات خبرة سياسية كبيرة، للحفاظ على أمننا القومي، مشيرا إلى أن المسؤولية ليست سهلة أبدًا، وسنكون سندا ودعما لقيادتنا الحكيمة، ونؤيد كل القرارات من رفض تهجير أشقائنا الفلسطينين من أراضيهم، للحفاظ عليها من العدوان، وكذلك لن نحل قضية على حساب أمننا القومي كما قال السيسي.