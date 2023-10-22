محامو إسنا بالأقصر ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

نظمت نقابة المحامين الفرعية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة الدوشي شاكر، نقيب المحامين بالأقصر، صباح اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار الاتحاد العام للمحامين، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات بجمهورية مصر العربية.

التضامن مع الشعب الفلسطيني

وقال الدوشي شاكر نقيب محامي الأقصر، إن هذه الوقفة تأتى تضامناً مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وتنديدا بالعدوان الوحـشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كل الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسـطين العربية.

الوقوف خلف القضية الفلسـطينية

وقال جبريل العمدة الأمين العام لنقابة محامي الأقصر، إن القضية الفلسـطينية في قلب ووجدان كل المصريين، مؤكدا أن الشعب المصري يقف بجانب شقيقه الفلسطيني، رافضاً كل التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف ولو مرة واحدة خلف القضية الفلسـطينية العادلة.

وردد المشاركون في الوقفة عددا من العبارات الوطنية التي تدعم الشعب الفلسـطيني وترفض الأفعال الوحشية التي ساهمت في زعزعة أمن واستقرار الأخوة في غـزة وتجردوا فيها من كافة المشاعر الإنسانية، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أعداد هائلة من أهالي غزة.

حدود مصر خط أحمر

وأكد المشاركون في الوقفة، أن حدود مصر خط أحمر، موضحين أن محامي نقابة إسنا جميعا على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهوده الرامية لحماية الأمن القومي المصري.