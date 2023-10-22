باحث بجامعة بنها يشارك في مؤتمر دولي للحفريات بأمريكا

يشارك بلال سالم، المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة بنها، بورقة علمية في أكبر مؤتمر للحفريات بمدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية.

عضو فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة

يذكر أن الباحث بلال سالم المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة بنها ، وعضو فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة قد حصل علي درجة الماجستير في الحفريات الفقارية من جامعة أوهايو الامريكية، وله ثلاثة أبحاث منشورة دوليا في مجلات Q1 ذات معامل تأثير قوى ، بالإضافة إلي العديد من الملخصات البحثية التى تم نشرها في أكبر المؤتمرات الدولية.

الكشف عن ديناصورات في الواحات البحرية

كما شارك «سالم» مع فريق دولي للكشف عن الديناصورات مختلفة الأنواع في الواحات البحرية وصحراء مصر الغربية.

الجدير بالذكر أن جامعة بنها كرمت الباحث بلال سالم المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالجامعة، وعضو فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة.

وأكدت الجامعة، في بيان، أن جامعة بنها تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، حيث أن الجامعة حريصة على خلق بيئة علمية وأكاديمية محفزة لشباب الباحثين وربط البحوث العلمية بمشاكل المجتمع.