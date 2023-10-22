«الهناجر الثقافي» ينظم ندوة عن حرب أكتوبر السبت المقبل

يقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الشهري، تحت عنوان «أكتوبر 73 واليوبيل الذهبي» في السابعة والنصف من مساء يوم السبت 28 أكتوبر الجاري، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

أبطال حرب أكتوبر في ملتقى الهناجر

ويستضيف الملتقى مجموعة من أبطال انتصارات حرب أكتوبر، إلى جانب الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، الدكتورة أمانى فاخر أستاذة الاقتصاد الدولي وعميد كلية التجارة السابق بجامعة حلوان وعضو المجلس القومي للمرأة، الإعلامى حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام السابق، المؤرخ والكاتب الصحفي محمد الشافعي، الكاتب الصحفي عبد الجواد ابوكب، الفنان القدير طارق الدسوقي.

يأتي الملتقى الذي تديره الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ضمن الفعاليات التي تقيمها وزارة الثقافة احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتقدم فرقة شموع بقيادة الفنان الكبير سعيد عثمان مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية.