تفاصيل تطوير 4 مناطق غير مخططة في بلقاس بتكلفة 85 مليون جنيه

تابعت المهندسة نهاد البلتاجي، مدير عام وحدة التنمية الحضرية بديوان عام محافظة الدقهلية، تنفيذ مشروعات تطوير 4 مناطق غير مخططة في مدينة بلقاس، بتكلفة 85 مليون جنيه.

تطوير المناطق غير المخططة في الدقهلية

وذكرت المحافظة، في بيان، أنه جرى متابعة تطوير المناطق من أجل تجهيزها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

انتهاء أعمال التطوير في منطقتين

وأوضحت المحافظة، أن المناطق التي يشملها التطوير هي مناطق سعفان وتوريان والدهايمة ومنطقة خلف مجلس المدينة ببلقاس.

وأكدت مدير عام التنمية الحضارية بالمحافظة، الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقتي سعفان وتوريان، وجاري التسليم الابتدائي لهما، أما في منطقة الدهايمة فإنه يُجرى حاليا تنفيذ أعمال الإنترلوك وأعمال الخرسانة العادية، وبلغت نسبة الإنجاز 75٪.

وفي منطقة «خلف»، مجلس المدينة جارى تنفيذ أعمال الانترلوك والرصف، وأعمال الخرسانة العادية والصرف الصحي، وتركيب الأعمدة الكهربائية، وبلغت نسبة الإنجاز 45٪.