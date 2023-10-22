«سي إن إن» يبرز أهم نقاط كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام

قدم موقع «سي إن إن» الأمريكي تغطية موسعة لفعاليات قمة القاهرة للسلام، وعرض كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلالها، حول اجتماع زعماء العالم في القاهرة السبت الماضي، للتوصل إلى «خارطة طريق» لإنهاء «المأساة الإنسانية» في غزة.

إنهاء المأساة الإنسانية

ونقل الموقع الأمريكي عن الرئيس السيسي كلمته والتي جاء فيها: «لقد دعوتكم اليوم للمناقشة معا والعمل على التوصل إلى اتفاق محدد بشأن خارطة طريق تهدف إلى إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء عملية السلام من خلال عدة محاور تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وقال السيسي في تصريحات مع انطلاق قمة القاهرة للسلام إن المساعدات لشعب غزة».

هدنة ووقف إطلاق النار

وأشار الموقع إلى انضمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى ممثلين عن 34 دولة وثلاث هيئات تابعة للأمم المتحدة وهيئات دولية في القمة، فيما تغيبت إسرائيل عن المؤتمر، لافتًا إلى تأكيد الرئيس السيسي، أنه بعد تسليم المساعدات إلى غزة، ينبغي تركيز الجهود على التوسط للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأن الخطوة الأخيرة في العملية ستكون استئناف المفاوضات «لإحياء عملية السلام وصولا إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية».

وعرض الموقع تأكيد «السيسي» رفضه التام لتهجير الفلسطينيين، وأكد أن تهجيرهم إلى مناطق أخرى، مثل سيناء، ليس حلا عادلا، متابعًا: «على العالم ألا يقبل استخدام الضغوط الإنسانية لإجبار الفلسطينيين على الفرار. وتؤكد مصر مجددا رفضها التام لتهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، لأن هذا ليس إلا تصفية للقضية الفلسطينية ونهاية لحلم الدولة المستقلة وإهدار لنضال الشعوب العربية والإسلامية من أجل القضية الفلسطينية».

وأشار الموقع إلى رسالة الرئيس إلى العالم بألا يقبل استخدام الضغوط الإنسانية لإجبار الفلسطينيين على الفرار، مضيفًا: «أريد أن أوضح بلسان واضح إرادة وتصميم الشعب المصري كافة، أفراداً وجماعات، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن تتم، وفي كل الأحوال لن تتم على يد مصر».

وأدان الرئيس ما وصفه بـ«العقاب الجماعي والحصار والتجويع» الذي يتعرض له الفلسطينيون، مؤكدا أن مصر تعمل على مدار الساعة لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة.

وتطرق الموقع إلى المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، حيث مرت قافلة مكونة من 20 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح من مصر إلى غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية.