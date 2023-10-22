ختام فعاليات المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية في واحة سيوة

شهد ختام المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بواحة سيوة، توزيع شهادات تقديرية للمشاركين في معرض التمور والمنتجات اليدوية والحرفية المقام على هامش المهرجان.

ووزع الدكتور أمجد القاضى المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، وممثلا عن الوزارة وجائزة خليفه الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الشهادات على أصحاب المصانع والشركات المنتجة والمصدرة للتمور، موجها لهم الشكروالتقدير على مشاركتهم الفعالة في فعاليات المهرجان.

أجنحة خاصة في القرية الأولمبية بسيوة

شارك في المعرض 95 عارضا، يمثلون 9 دول منتجة للتمور، تضمنت دولة الأمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وليبيا، والسودان، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة العربية السعودية، والمكسيك، وجمهورية مصر العربية، ضمن أجنحة خاصة في القرية الأولمبية في سيوة، وسط حضور شعبي كبير من مختلف فئات المجتمع بالإضافة إلى رجال الأعمال والشركات التى جاءت خصيصا للاطلاع على أفضل التمور المصرية، وإتاحة الفرصة للمزارعين والمنتجين لعقد صفقات تجارية مع الشركات.

كما شهدت فعاليات المهرجان ندوة علمية شارك فيها 27 خبيرا وباحثا أكاديميا متخصصا في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور من مختلف المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية من عدد من الدول المنتجة للتمور، بالإضافة إلى توزيع جوائز مسابقه التمور المصرية ضمن ثماني فئات.

المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية

جدير بالذكر، أن المهرجان الدولى السابع للتمور المصرية المقام بواحة سيوة، أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة مطروح، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومزارعي نخيل التمر.