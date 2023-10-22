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الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين

كتب:

محمد أبو عمرة
03:45 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدّم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق.

وتقدّم الرئيس بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية الممتدة، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.