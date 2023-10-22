محافظ الدقهلية يناقش تفاصيل تطوير وإنشاء عدد من المشروعات التنموية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم، مع مختلف المسؤولين في المحافظة، للوقوف على إتمام عدد من مشروعات بناء وتطوير في محافظة الدقهلية، في مختلف التخصصات والمجالات من أجل النهوض بمحافظة الدقهلية.

الوقوف علي عدة مشاريع تطوير وإنشاء بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان، ضرورة المراجعة الشاملة للمكونات الفنية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي والمعدات الفنية بالوحدات المحلية، والجاهزية الكاملة لغرفة العمليات للتعامل مع أية أزمات طارئة.

وطالب المحافظ، بسرعة التعامل مع كل «المعدات المكهنة» بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، من خلال لجان مشكلة لهذا الغرض، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتخلص منها نهائيًا.

وفي المشروع الخاص بالشركة الوطنية، أكدت المحافظة ضرورة جاهزية مقر الشبكة الوطنية للسيطرة بديوان عام المحافظة، والاستعداد الكامل لافتتاحه خلال شهر نوفمبر المقبل.

ووجهت المحافظة رؤساء أحياء شرق وغرب المنصورة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لترميم وصيانة سور الكورنيش بالمنصورة، ومعالجة منطقة هبوط أرضي بشارع المشاية السفلية، بالتنسيق مع قطاع الطرق، مع ضرورة استغلال قطعة أرض بالمشاية السفلية بالمنصورة أمام جزيرة الورد، الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع علي مواطني الدقهلية.

وأكدت أهمية المتابعة الجادة لأعمال صيانة الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة، وسرعة الانتهاء من توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة طلخا، لسرعة دخولها الخدمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين.

وشددت على ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء مصنع لتدوير قش الأزر، والاستفادة القصوى من الإنتاج السنوي للدقهلية من قش الأزر وتحقيق جدوى اقتصادية منه.