حملة لرفع الإعلانات المخالفة حرصا على المظهر الحضاري بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة وإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الإعلانات، وفقًا للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات حرصًا على المظهر الحضاري للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة، بالتنسيق مع أقسام «الإعلانات، الكهرباء، الإنارة العامة، التفتيش الإداري» بالوحدة المحلية، أسفرت عن إزالة 20 إعلانًا عشوائيًا دون ترخيص من قبل الجهات المعنية في «شارع المستشفى التخصصي»، وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصدار تراخيص إعلانات الطرق

خصصت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، سيارة لإصدار تراخيص إعلانات الطرق للتيسير على أصحاب المحلات العامة والتجارية، لسرعة إنهاء تراخيص الإعلانات وواجهات المحلات وغيرها، مع استمرار تكثيف حملات إزالة اللوحات المخالفة غير المرخصة، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المدينة.