«جداول امتحانات» أكتوبر لصفوف النقل بالإعدادية في الدقهلية

يستعد طلاب صفوف النقل الإعدادية من أجل أداء امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، الذي يجري عقده في نهاية أيام شهر أكتوبر وفقا لجدول امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الإعدادية بالدقهلية.

جدول شهر أكتوبر للصفوف الإعدادية بالدقهلية

وكشف مصدر مسئول في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لـ«الوطن» أن جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الإعدادية بالدقهلية يبدأ من يوم 27 أو 28 أكتوبر ويستمر مدة أسبوع على أن ينتهي يوم 2 نوفمبر بعد أن يجري الطالب امتحانات الشهر.

وأشار إلى أن الجدول يترك لكل مدرسة في تحديد المواد المراد امتحان الطالب بها، في خلال الأسبوع المحدد من قبل المديرية، على أن يقوم كل مدرس بأداء الامتحان للفصل المشرف عليه وهكذا في مختلف المواد علي مدار الأسبوع المحدد.

جدول شهر أكتوبر للصفوف الابتدائية بالدقهلية

وأوضح أن جدول شهر أكتوبر للصفوف الابتدائية بالدقهلية، يبدأ من يوم 27 أو 28 حتي 2 نوفمبر ويعتمد أيضا على كل مدرسة وتنظيم الجدول الخاص بها في الفترة المحددة من قبل المديرية.

طريقة الحصول على درجات من امتحانات الشهور

وأضاف أنه يجري عمل امتحانات الشهور على مدار 3 شهور متتالية هم أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وفي النهاية يحصل الطالب على أعلى مجموع لشهرين من الثلاثة.