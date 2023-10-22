خبيرة أسواق مال توضح 5 أسباب رئيسية وراء ارتفاعات البورصة المصرية

تشهد البورصة المصرية نشاطاً ملحوظاً في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، حيث حققت أرقاماً قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة بالبورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

البورصة ارتفعت بنحو 54% منذ بداية العام

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن مؤشرات البورصة استطاعت تحقيق ارتفاعات بنسبة بلغت 54% منذ بداية العام الجاري، حيث بدأت هذا العام عند مستوى 11500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 22100 نقطة، وهو مستوى تاريخي بالنسبة للبورصة المصرية.

5 أسباب رئيسية وراء ارتفاعات البورصة

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، 5 أسباب رئيسية وراء ارتفاعات البورصة المصرية خلال الفترة الحالية، وفقًا لتصريحات خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس.

أسباب ارتفاعات البورصة

1- نتائج أعمال الشركات المقيدة بالبورصة.

2- توزيعات الأرباح والتوزيعات العينية من الأسهم.

3- تكوين مراكز شرائية طويلة ومتوسطة الأجل.

4- تركيز المؤسسات المحلية على الاستثمار داخل البورصة.

5- دخول العديد من الاستثمارات العربية.

الاستحواذات شجعت على الاستثمار في البورصة

وأشارت «رمسيس» إلى أن البورصة شهدت في الفترة الأخيرة، بعض الاستحواذات العربية في عدد من الأسهم، التي تعتبر أصولها مرتفعة وأسعار السوقية متدنية، منها قطاع الأغذية والمشروبات والخدمات المالية غير المصرفية وقطاع البنوك، وهو ما شجع المتعامل المصري في البورصة على الدخول وتكوين مراكز جديدة بالبورصة، واتخاذ البورصة بديل جيد للاستثمار، عن غيرها من الأصول الأخرى، مثل الذهب والشهادات البنكية.

عملية الترويج للبورصة وتثقيف الشباب

وتابعت خبيرة أسواق المال أن اهتمام البورصة بعملية الترويج وتثقيف الشباب فيما يخص البورصة المصرية، وآليات التداول بها، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين العديد من الجهات والبورصة المصرية، ساهم في زيادة عدد المتعاملين بالبورصة، ليصبح 10% من المتعاملين في البورصة المصرية من الشباب، عن طريق التطبيقات على الهواتف المحمولة، وهو ما ساعد في ارتفاع التداولات والمؤشرات.

مستويات تاريخية لم تشهدها البورصة من قبل

وأوضحت «رمسيس» أن مؤشر البورصة وصل إلى مستويات تاريخية لم تشهدها من قبل، وأصبحت تحقق ارتفاعات بنحو 1000 نقطة في الجلسة الواحدة، الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي لتجاوز مستوى 22000 نقطة.

استمرار الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة

وتتوقع خبيرة أسواق المال استمرار المؤشرات في الأداء الإيجابي وتحقيق قمم تاريخية جديدة فيما تبقى من العام، معربة عن توقعها أن يصل المؤشر الرئيسي عند مستوى 25000 نقطة قبل نهاية العام الجاري.