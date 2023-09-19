أمين الفتوى: صيام يوم مولد النبي تقرب إلى الله

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم صيام ذكرى يوم مولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احتفالا بمولده؟

حكم صيام ذكرى يوم مولد سيدنا النبي

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الفقهاء قالوا الصيام في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جائز ولا حرج فيه، لأننا نتقرب فيه إلى الله، مثلما صام سيدنا النبي محمد يوم عاشوراء.. شكرا لله نجاة نبى الله موسى».

واستكمل: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوم الإثنين والخميس، وعندما سئل عن هذا قال: هذا يوم ولودت فيه، وكأنه يشكر ربنا على نعمة الوجود».