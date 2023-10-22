رمضان عبدالمعز يبكي على الهواء خلال الدعاء لفلسطين: «اللهم انصرهم»

بكى الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، على الهواء في حلقة اليوم من برنامج لعلهم يفقهون، المذاع عبر قناة DMC أثناء دعائه لفلسطين.

ودعا عبدالمعز: «اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزِدنا علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين».

وأضاف الداعية الإسلامي: «اللهم ربنا لا رب لنا سواك فندعوه ومالك لنا إلا أنت فنرجوه، نسألك يا مولانا المساكين، اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أن تحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء وأن تحفظ فلسطين وشعبها من كل مكروه وسوء».

وتابع الداعية الإسلامي: «اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وكن لهم عونا ونصيرا وسندا ومعينا واجعل لهم من لدنك ونصيرا، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، افتح لنا فتحا كريما يا حنان يا منان».

وواصل: «اللهم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ويا رب العالمين من أرادنا وشعبنا وبلادنا وأمتنا بخير فوفقه لكل خير وأعنه على ذلك، ومن أردنا بشر فاخذله يا رب العالمين واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واهلكه كما هلك عاد وثمود، يا قوي يا متين عليك بالمحتلين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين».