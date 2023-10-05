رمضان عبدالمعز: العقيدة والإيمان السبب الرئيسي لنصر أكتوبر المجيد

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن أسباب نصر أكتوبر كما يقول الخبراء العسكريين، هي العقيدة والإيمان بالله عز وجل، والتدريب الجيد والثقة بالنفس والتسليح.

أسباب النصر هي صورة الاصطفاف

أضاف خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن من أهم الأمور التي لم يلتفت إليها أحد أسباب النصر هي صورة الاصطفاف، فلدينا سورة في القرآن الكريم هي «الصف»، فالله سبحانه وتعالى يقول: «كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ»، مشيرًا إلى أن اصطفاف المجتمع كله قيادة وشعبًا، فالجميع كان مصطفًا حول هدف واحد، وهو الثأر واستعادة الكرامة، وهذا من الأسباب الجوهرية للنصر.

الشعب المصري لم يقبل بالهزيمة

وتابع أن الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، أن بداية الهزيمة تكون داخل الرأس وأن الشعوب التي رضيت بها تكون منكسة الرأس، ومن أوائل العلامات التي بدأ بها نصر أكتوبر هي عدم التسليم بالهزيمة، مؤكدًا أن مصطلح الهزيمة لم يقر به أحد وإنما أطلق عليها النكسة، وأن ما حدث هو درس تعلموا منه وانطلقوا منه لنصر أجمل.