التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج 2024.. الموعد والطريقة والورق المطلوب

حددت وزارة الداخلية موعد وطريقة التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج 2024، حيث نشرت بيانا السبت 21 أكتوبر ليستمر التقديم حتى الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، فيما سيتم إجراء قرعة الحج 2024 علنية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج لجميع المتقدمين بمديريات الأمن.

طرق التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج 2024

وحددت وزارة الداخلية طريقة التقديم للحج الموسم المقبل 2024 من خلال مراكز وأقسام الشرطة في مديريات الأمن دون التقيد بمحل الإقامة، وسيكون التقديم من رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية من هنــــــا، والتقديم من خلال الاتصال على رقم 27983000 – 02، وعند الدخول على الموقع اختر أيقونة تسجيل طلب حج قرعة إنترنت ثم اقرأ التعليمات بعناية ثم اضغط على أيقونة إقرار مقدم الطلب، وبعدها أدخل الرقم القومي ورقم المصنع، ثم اضغط على استرجاع بيانات مقدم الطلب، ثم اضغط على التالي، ثم أدخل المرافقين إن وجد، ثم قم بتأكيد الطلب بعد إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

ما المستندات المطلوبة للتسجيل الإلكتروني لقرعة الحج 2024؟

المستندات المطلوبة للتسجيل الإلكتروني لقرعة الحج 2024 هي نموذج طلب الحج الورقي، جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، وصورة ضوئي من بطاقة الرقم القومي «سارية لـ 6 أشهر على الأقل» والأصل للاطلاع، وكذلك توفير بيان الحالة الصحية موضح بها نوع المرض «إن وجد» مع تقديم شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا على أن تكون آخر جرعة خلال (6) أشهر قبل السفر.