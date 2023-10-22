أمريكي يرتكب مخالفة بقيمة مليون و400 ألف دولار.. ما سبب بهاظة المبلغ؟

في واقعة غريبة، ارتكب مواطن أمريكي مخالفة مرورية بلغت قيمتها مليون و400 ألف دولار، نتيجة قيادة سيارة بسرعة تجاوزت المسموح بها، ما سبب صدمة كبيرة للرجل ولم يعد أمامه إلا التسديد أو المثول أمام المحكمة للبت في الأمر.

أمريكي يرتكب مخالفة بقيمة مليون و400 ألف دولار

وفقًا لِما ورد على موقع «insider»، فقد ارتكب كونور كاتو، من سكان ولاية جورجيا الأمريكية مخالفة مرورية، بعدما تم ضبطه يقود سيارته على سرعة 145 كيلومترا/ساعة فى منطقة غير مسموح بتجاوز سرعة 90 كيلومترا/ساعة فيها.

وروى «كاتو» لمحطة «WSAVTV» التليفزيونية المحلية، موضحًا أنه بمجرد استقباله للغرامة صُدم من بهاظة قيمتها، وقام على الفور بالاتصال بمسؤولي المحكمة ظنًا منه أن ثمة خطأ مطبعيا قد حدث، لكن من رد عليه أبلغه بأنه إما أن يدفع قيمة الغرامة أو يمثل أمام المحكمة فى ديسمبر المقبل.

من يتجاوز السرعة يمثل أمام المحكمة

وهو ما أكده مسؤولون في ولاية جورجيا أيضًا، موضحين أن أى شخص يضبط وهو يقود بسرعة تزيد عن 56 كيلومترا/ساعة فوق الحد الأقصى للسرعة، يجب أن يمثل أمام المحكمة، كى يحدد قاض له الغرامة الفعلية.

وعلى الرغم من رد مسؤول المحكمة على المواطن الأمريكي وإخباره بأنه ليس أمامه إلا الدفع أو المثول أمام المحكمة، إلا أن مسؤولين آخرين أكدوا أن الرقم الذي تلقاه المواطن كونور كاتو لا يزيد عن كونه مجرد رقم وهمى بدلًا من ترك خانة الغرامة خالية، لافتين إلى أن غرامات تجاوز السرعات المقررة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 1000 دولار، بالإضافة إلى تكاليف قد تفرضها الدولة.

تعديل نصوص رسائل الغرامات

كما أكد مسؤولو المحكمة أن المحكمة تعمل على تعديل نصوص رسائل الغرامات التي ترسل إليها تفاديًا لمواقف ملتبسة كهذه مستقبلا، وفقًا لحديثهم لمحطة «WSAVTV».