«القلوب تتعافى» بالمبادرات الصحية

لطالما كان مرض القلب واحداً من أخطر الأمراض السارية التى تهدد حياة المصريين لسنوات طويلة، حيث شكّل 43% من أسباب الوفاة فى مصر، ما جعل الدولة المصرية تضع القضاء على هذا المرض على رأس أولوياتها لتصل إلى معدلات متقدمة من التعافى.

ووضعت المؤسسات الصحية نُصب أعينها الوصول بمعدلات الإصابة إلى أقل نسب ممكنة، وأطلقت وزارة الصحة حملة «قلبك أمانة» بتكلفة وصلت إلى 100 مليون جنيه للاكتشاف المكبر لأمراض القلب تحت مظلة «100 مليون صحة»، فى كافة محافظات الجمهورية على عدة مراحل، وأشادت منظمة الصحة العالمية بالنجاح الكبير للمبادرة الرئاسية لمكافحة الأمراض غير السارية، بعد أن أثبتت دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المبادرات التى قامت بها المنظمة، حيث اكتشفت أن كل جنيه ينفق على المبادرات الصحية يوفر على الميزانية العامة للدولة مبالغ باهظة.

وتفتح «الوطن» اليوم ملف مرض القلب، وكيف تعاملت الدولة معه، وتعزيز قدرات المنشآت الصحية لأداء دورها فى إنهاء معاناة المصريين فى هذا الملف، فيما أشاد عدد كبير من الخبراء المعنيين والمتخصصين بمرض القلب بجهود الدولة فى هذا الإطار على مدار السنوات القليلة الماضية.