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سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23-10-2023 في البنوك

كتب:

مريم حنفي
08:04 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، ثبات سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23-10-2023 في البنوك،  ليستمر استقرار العملة الكويتية منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، في ظل توقعات بثبات الأسعار حتى نهاية الشهر الجاري. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23-10-2023 في البنوك، الذي جاء كما يلي: 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 99.84 جنيه للشراء و 100.18 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري، 98.83 جنيه شراء و 99.76 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 100.19 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 98.09 جنيه. 

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، سجل 96.64 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين داخل بنك القاهرة، يصل إلى 99.60 جنيه للشراء و 100.20 جنيه للبيع. 

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بقلم مريم حنفي