رئيس «غازتك»: 4 أنظمة جديدة لتيسير تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

كشف المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة «غازتك»، تفاصيل الأنظمة والتيسيرات الجديدة للراغبين في تحويل سياراتهم بالغاز الطبيعي، قائلا إن الأنظمة الجديدة التي تقدمها وزارة البترول، وتنفذها شركتا «غازتك» و«كارجاز» تتمثل في 4 أنظمة.

وأضاف «فرحات»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن النظام الأساسي يتمثل دفع القسط على عامين بدون فوائد، حيث يساهم في مد فترة القسط ليكون عوضا عن عام، والنظام الثاني يتمثل في دفع القسط خلال عام ونصف بدون فوائد مع معافاة من المصروفات الإدارية.

النظام الثالث يتمثل في دفع القسط خلال عام

ولفت إلى أن النظام الثالث يتمثل في دفع القسط خلال عام، ويحصل معها على بونات غاز بحوالي 2000 جنيه، بينما النظام الرابع يتمثل في الدفع كاش، ويحصل على بونات غاز بحوالي 3400 جنيه.

استخدام الغاز الطبيعي كوقود له أهمية كبيرة جدًا

وأشار إلى أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود له أهمية كبيرة جدًا، حيث له مردود على الاقتصاد القومي وتعظيم استغلال ثروات مصر من الغاز الطبيعي والتوفير الكبير الذي يحققه للمواطن عوضا عن الوقود.

هناك 400 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر

وأوضح أن هناك 400 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر حاليًا، والعدد في ازدياد، ويصل عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي إلى 60 ألف سيارة في العام الواحد.