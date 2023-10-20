بلاغ بتسريب غاز داخل عقار في حدائق القبة دون خسائر

تلقت غرفة عمليات حي حدائق القبة بالقاهرة بلاغا بشأن تسريب غاز داخل منزل 4 شارع دسوقي يوسف من شارع عزمي دون خسائر وعلى الفور توجه محمد عبد الوهاب، رئيس الحي، بصحبة المتابعة الميدانية والإشغالات و المحلات إلى العنوان المذكور واتخاذ اللازم بمعرفة المرفق المختص، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين.

إيقاف أعمال مخالفة

من ناحية أخرى، قام حي حدائق القبة برئاسة محمد عبد الوهاب رئيس الحي، بإيقاف أعمال بدون تصريح بالمحل الكائن 20 شارع الدويدار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويتابع الحي استكمال أعمال الدهانات بكوبري أكتوبر، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بالاستمرار في رفع كفاءة الشارع.