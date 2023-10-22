جدول المرتبات لكل الدرجات الوظيفية.. تصرف غدا بالزيادة الجديدة

حدث سعيد يتنظره المواطنون غدا؛ إذ تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، ودخلت زيادة الرواتب حيز التنفيذ بموافقة مجلس النواب عليها.

جدول الأجور والمرتبات لكل الدرجات الوظيفية

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة للمواطنين، تستعرض «الوطن» جدول الأجور والمرتبات لكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة مع بداية صرفها غدا، وتستمر لمدة 4 أيام، وتأتي على النحو التالي:

مرتبات الدرجات الوظيفية بعد زيادة الحد الأدنى

- زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفا و100 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة العالية من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8508 جنيهات.

- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة من 3745 إلى 4045 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الماجستير من 6420 إلى 6720 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه من 7490 إلى 7790 جنيها.

قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور

وكانت قرارات الرئيس السيسي المتعلقة بزيادة الأجور والمرتبات التي أعلنها خلال افتتاح مشروعات قومية بمدينة سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، هي: زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا 3500، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.