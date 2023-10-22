سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

يواصل سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل البنوك المصرية استقراره الذي عليه منذ بداية التعاملات إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغيير منذ عدة أشهر ليبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 99.84 جنيها للشراء و100.18 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري

ويسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 98.83 جنيه للشراء و 99.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.76 جنيه للبيع و99.50 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وعن سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي يبلغ 97.30 جنيه للشراء و100.24 جينه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات المسائية داخل بنك التعمير والإسكان وصل إلى 96.99 جينه شراء و100.12 جنيه للبيع.