أسعار سبائك الذهب في مصر.. تبدأ من 14 ألف جنيه

تشهد أسعار سبائك الذهب في مصر داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، استقرارًا ملحوظا، في ظل أن أسعار الذهب لم يطرأ عليها أي تغيير منذ بداية التعاملات الصباحية وحتى الآن وذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب في مصر والتي جاءت كما يلي:

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 داخل محلات الصاغة 14410 جنيهات.

- تسجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام 287689 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

- كما وصل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 إلى 28819 جنيها.

أسعار السبائك في مصر

- فيما يبلغ سعر السبيكة 50 جراما في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 143845 جنيها.

- وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 تسجل 57558 جنيها.

- فيما وصل سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام إلى 15523 جنيها.

- وعن سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 تبلغ في محلات الصاغة 30025 جنيها.

- فيما يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام 89503 جنيهات.