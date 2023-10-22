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أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد.. أعرف عيار 21 بكام؟

كتب:

مريم حنفي
11:04 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن استقرار سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد، ذلك الهدوء المستمر منذ بداية التعاملات الصباحية، داخل كافة محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، بعد التراجعات المسجلة في اليوم السابق، أمس، بقيمة وصلت إلى 30 جنيهاً للجرام.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21 

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2440 جينها. 

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2788 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام تعاملات اليوم الأحد 2091 جنيها شراء.

أسعار الذهب في مصر 

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 1631 جنيها للشراء. 

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1417 جنيها. 

- كما استقر سعر جينه الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد على الأسعار التي أعلنت في بداية التعاملات ليسجل 19520 جنيها. 

- وبالنسبة لسعر الاونصة وصل إلي 88146 جنيها للشراء. 

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بقلم مريم حنفي