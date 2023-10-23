البنوك تنتهي من تغذية ماكينات الـ«ATM» استعدادا لصرف مرتبات أكتوبر

أعلنت البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، انتهاءها من تغذية ماكينات الصرف الآلي، استعدادًا لصرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين.

«النواب» يوافق على العلاوة الاستثنائية

ومن المنتظر أنّ تبدأ وزارة المالية رسميًا في صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري، اليوم، إذ جرى ضخ الأموال في ماكينات الصراف الآلي قبل المدة المعلن بيوم واحد، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على العلاوات الاسثتنائية «علاوة غلاء المعيشة» التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين.

معدلات زيادة الأجور

وأوضحت الوزارة، أنّ جدول زيادة مرتبات أكتوبر، الذي سيكون متبوعًا بعلاوة غلاء المعيشة، جاء بعد قرار مجلس النواب، بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور كما وجه بها الرئيس، وستصبح كالآتي:

- زيادة الحد الأدنى بالدرجة الممتازة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفًا و100 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة العالية من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8 آلاف و508 جنيهات.

- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6 آلاف و912 جنيهًا إلى 7 آلاف و212 جنيهًا.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6 آلاف و264 جنيهًا إلى 6 آلاف و564 جنيهًا.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5 آلاف و564 جنيهًا إلى 5 آلاف و864 حنيهًا.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5 آلاف و350 جنيهًا إلى 5 آلاف و650 جنيهًا.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4 آلاف و793 جنيهًا إلى 5 آلاف و93 جنيهًا.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4 آلاف و536 جنيهًا إلى 4 آلاف و836 جنيهًا.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة من 3 آلاف و745 جنيهًا إلى 4 آلاف و45 جنيهًا.

- زيادة الحد الأدنى للحاصلين على درجة الماجستير الموظفين من 6 آلاف و420 جنيهًا إلى 6 آلاف و720 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للحاصلين على درجة الدكتوراه الموظفين من 7 آلاف و490 جنيهًا إلى 7 آلاف و790 جنيهًا.