ماذا تفعل لو سحبت ماكينة ATM كارت الفيزا أثناء صرف راتب أغسطس؟

يبدأ اليوم الخميس صرف مرتبات شهر أغسطس لبعض الوزارات والهيئات الحكومية، على أن يستكمل الصرف لباقي الموظفين بالوزارات الأخرى الأسبوع المقبل.

واستعداد لصرف الرواتب اليوم، انتهت وزارة المالية من ضخ مرتبات الموظفين عن شهر أغسطس الجاري 2023 في ماكينات الصراف الآلي، لكن بسبب التزاحم الشديد على ماكينات الصراف الآلي لصرف الراتب، والاستخدام المتكرر لها من قبل العملاء، قد تسحب ماكينات الصراف الآلي، الكارت المصرفي، نتيجة خطأ من العميل أو بسبب خلل فني.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، ماذا يفعل العميل في حال سحب ماكينة الصراف الآلي للكارت المصرفي، إذ يمكنه استعادة الكارت الخاص به (الفيزا) من خلال اتباع 3 خطوات، وهي:

خطوات استعادة الكارت المصرفي

- الاتصال بخدمة العملاء بالبنك التابع له فورا، لإعلامهم بالموقف وموعد السحب وعنوان الماكينة.

- يمكن للشخص الحصول على الكارت المصرفي في اليوم التالي في حال كان الشخص استخدم ماكينة «صراف آلي» تابعة لنفس البنك الخاص به، وذلك بعد إخبار خدمة العملاء.

- وفي حال ما إذا كانت عملية سحب الكارت من ماكينة الصراف الآلي من بنك آخر غير التابع للعميل، فيتم التواصل مع البنك الخاص بالعميل، واستعادة البطاقة خلال أيام لا تتجاوز الأسبوع، أو طلب إيقاف البطاقة واستخراج أخرى جديدة.