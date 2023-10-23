تراجع وصل إلى 25%.. أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة ضمن مبادرة الحكومة

تراجعت أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الدولة المصرية بالتعاون مع التجار والغرف التجارية، واتحاد الصناعات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إذ تراوح نسبة التخفيضات ما بين 15 إلى 25% بحسب نوع السلعة.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أماكن وأسعار بيع السلع والمواد الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة، وفقًا للبيانات الصادرة عن الغرف التجارية.

أماكن بيع السلع الاساسية

تتوزع أماكن بيع السلع الاساسية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة الحكومة، في جميع المحافظات المصرية دون اقتصارها على عواصم المدن فقط، إذ توجد السلع بأسعار مخفضة داخل المحلات والسلاسل التجارية والهايبرات المختلفة، لتصل إلى أكبر عدد من المواطنين.

أسعار الزيت والسكر

وتراجعت أسعار الزيت والسكر ضمن المبادرة؛ ليسجل سعر كيلو السكر نحو 27 جنيهًا، فيما سجل سعر زجاجة الزيت 700 مللي نحو 34 جنيهًا، فيما سجل سعر زجاجة الزيت اللتر صافي نحو 46 بدلًا من 54 جنيهًا بتراجع يقدر بنحو 8 جنيهات.