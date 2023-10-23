تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

أعلنت وزارة النقل، أن المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري تشمل 25 محطة بمحافظتي الجيزة والقليوبية، مؤكدة أن أعمال التنفيذ تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، لتوفير وسيلة نقل جماعية ذكية خضراء صديقة للبيئة.

وأضافت الوزارة في تقرير حصلت عليه «الوطن»، أن تلك المرحلة تشتمل على محطة باسوس والوراق وتحيا مصر ومترو إمبابة وأحمد عرابي وأرض اللواء والبراجيل ومحور 26 يوليو والمعتمدية وزنين وصفط اللبن ومنشية البكاري ومسجد المدينة، موضحة أنه يتم تنفيذ المحطات من قبل 12 شركة متخصصة بأيادٍ مصرية خالصة.

وأكدت الوزارة، أن المرحلة الثانية تشتمل على 11 محطة نفقية ومحطة علوية ومحطة غير نمطية، مؤكدة أن المشروع يستهدف تنظيم الحركة على الطريق الدائري بالتوازي مع أعمال التطوير التي تُجرى حاليًا.

المسافة بين محطات المرحلة الثانية للأتوبيس الترددي

- محطة باسوس: 1.837 كيلومتر.

- محطة الوراق: 2.776 كيلومتر.

- محطة تحيا مصر: 1.671 كيلومتر.

- محطة مترو إمبابة: 1.316 كيلومتر.

- محطة أحمد عرابي: 1.757 كيلومتر.

- محطة أرض اللواء: 0.727 كيلومتر.

- محطة البراجيل: 1.172 كيلومتر.

- محطة محور 26 يوليو: 1.119 كيلومتر.

- محطة المعتمدية: 1.327 كيلومتر.

- محطة زنين: 1.293 كيلومتر.

- محطة صفط اللبن: 1.377 كيلومتر.

- محطة منشية البكاري: 2.032 كيلومتر.

- محطة مسجد المدينة: 0.969 كيلومتر.